Eurasia: Putin a Bishkek per il vertice dell'Uee

- Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato oggi a Bishkek, capitale del Kirghizistan, per partecipare al vertice dell'Unione economica eurasiatica (Uee). Come ha riferito l'assistente del capo dello Stato russo per gli affari internazionali, Juri Ushakov, nel suo discorso in una riunione estesa Putin valuterà l'attuale fase di integrazione, determinerà i compiti attuali per l'ulteriore sviluppo dell'Uee e delineerà le priorità chiave della presidenza russa per il 2023. Inoltre, Ushakov non ha escluso che a margine del vertice possa essere affrontato il tema della "triplice alleanza del gas" tra Russia, Kazakhstan e Uzbekistan. Infine, Ushakov ha reso noto che Putin terrà un incontro con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. (Rum)