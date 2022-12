Regno Unito: Hunt avvia piano finanziario post Brexit per rilanciare la City di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, "straccerà" centinaia di pagine di normative europee nel tentativo di rilanciare il settore dei servizi finanziari dopo la Brexit. Lo riporta il quotidiano "The Telegraph". Hunt annuncerà oggi a Edimburgo, in Scozia, un pacchetto di riforme volte ad aumentare la competitività della City di Londra, allentando le regole di separazione sulle banche più piccole e imponendo alle autorità di regolamentazione finanziaria di concentrarsi sulla crescita economica e sulla protezione dei consumatori. "Lasciare l'Ue ci offre un'opportunità d'oro. Stiamo offrendo un regime normativo agile, proporzionato e internamente sviluppato, che sbloccherà gli investimenti in tutta la nostra economia", ha dichiarato Hunt. Tuttavia, i piani del cancelliere dello Scacchiere dovrebbero essere meno radicali di quanto anticipato, e dovrebbero prevedere l'accantonamento dell'espressione "Big Bang 2.0" a favore delle "Edinburgh Reforms". Questo approccio dovrebbe allontanare ulteriormente il governo dalle proposte più radicali pianificate dal suo predecessore, Kwasi Kwarteng. (Rel)