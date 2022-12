Legge bilancio: Landini (Cgil), manovra pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil e Uil sciopereranno contro la manovra Meloni e il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "lo sciopero dell'anno scorso portò il governo Draghi a varare il taglio di due punti del cuneo contributivo, che oggi ci viene rivenduto come una misura di questo esecutivo, e portò all'istituzione della tassa sugli extraprofitti, anche se insufficiente, ma che fruttò il bonus da 200 euro per i lavoratori dipendenti. Tassa che ora è stata ridotta". Veramente l'aliquota è passata dal 25 al 50 per cento: "Sì, - osserva Landini - ma è cambiata la base imponibile. Prima la tassa era indirizzata a 11 mila imprese con l'obiettivo di incassare circa 12 miliardi, adesso siamo scesi a una platea di 6-7 mila per un gettito di 2,5 miliardi". Secondo il segretario "le tensioni si creano se le persone si sentono sole e non arrivano a fine mese. La manovra è regressiva nel merito. E, nel metodo, il governo non vuole discutere col sindacato. Lo dimostra il fatto che l'incontro con noi è avvenuto dopo che avevano fatto il vertice con la maggioranza, decidendo che non possono esserci modifiche sostanziali alla legge di Bilancio. Ma noi siamo determinati a cambiare le scelte del governo che, tra l'altro, allargano la precarietà, addirittura con il ritorno dei voucher, e non affrontano l'emergenza salari". (segue) (Res)