Legge bilancio: Landini (Cgil), manovra pericolosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito di tensioni. C'è il rischio di reazioni anche violente alla stretta sul Reddito di cittadinanza: "Le minacce e le azioni violente vanno condannate. Ma bisogna smetterla di pensare che chi non è d'accordo è violento. La mobilitazione per proporre cambiamenti va garantita. I motivi per protestare sono evidenti. Nella manovra si scopre che c'è perfino una riduzione dal 26 al 14 per cento della tassazione sulle rendite finanziarie. Questo mentre nel Paese aumenta la povertà. Non solo. L'Europa ci ricorda che abbiamo il record dell'evasione sull'Iva e il governo che fa? Aumenta il tetto sul contante e riduce l'obbligo di accettare pagamenti col Pos. Tutto questo dimostra che le misure fiscali sono sbagliate e che non c'è la volontà politica di combattere l'evasione". "Il nostro obiettivo - conclude Landini - è difendere i lavoratori a prescindere da come hanno votato. E lo facciamo scendendo in piazza e ricercando accordi per determinare i cambiamenti necessari". (Res)