Pensioni: Ronzulli (FI), minime a 600 euro

21 luglio 2021

- L'innalzamento delle pensioni minime è una storica battaglia del presidente Berlusconi ma il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, ha dichiarato che non 'per ora non si può'. "È una battaglia che ci vedrà sempre in prima linea - osserva la capogruppo forzista al Senato, Licia Ronzulli, in una intervista a "Libero" - Entro la legislatura porteremo le minime a mille euro. In questa legge di bilancio contiamo di arrivare a 600, almeno per le persone più in crisi, e all'ultimo tavolo di maggioranza abbiamo avuto rassicurazioni dal ministro dell'Economia Giorgetti che il governo sta lavorando in questa direzione". In merito alla decontribuzione per le aziende che assumono under 35: "Intanto Forza Italia ha ottenuto il risultato di estendere il taglio del 100 per cento dei contributi, facendo alzare da 6mila a 8mila euro il limite massimo. È chiaro che se in futuro riuscissimo ad aumentare la platea dei beneficiari, inevitabilmente l'economia del Paese ne trarrebbe ancora più vantaggi". (segue) (Res)