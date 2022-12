Pensioni: Ronzulli (FI), minime a 600 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui limiti all'obbligo del Pos stanno arrivando molte critiche, comprese quelle di Bankitalia: "L'Italia ha finalmente un governo politico, e facciamo scelte politiche. Quanto al Pos, dobbiamo tutelare i piccoli esercenti che non disponendo di potere contrattuale con le banche si trovano a pagare commissioni troppo alte, soprattutto nelle transazioni di piccola entità: si pensi che un barista, sul conto di due cappuccini e due cornetti, può arrivare a pagare anche il 10 per cento della cifra incassata. Studieremo insieme con le banche un sistema che consenta, magari sotto una certa cifra, di abbassare o addirittura annullare le commissioni". Sulle critiche sull'innalzamento del tetto al contante, infine: "Proprio oggi (ieri) il Consiglio Ue, nella posizione negoziale sul regolamento antiriciclaggio, per i pagamenti ha concordato un massimo di 10mila euro. È il doppio di quanto previsto nella nostra manovra. Con questo, ci auguriamo che sia chiusa ogni sterile polemica", ha concluso Ronzulli. (Res)