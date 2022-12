Infrastrutture: vice ministro Rixi, realizzeremo opere che servono al Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno accelerati - aggiunge il vice ministro - i lavori per il Brennero, sul Tenda e a Ventimiglia, per garantire al Paese di essere connesso in sicurezza con l'Europa, in attesa del completamento della Tav. Ma c'è grande attenzione anche per il Centro Italia e per il Sud". Si riferisce alla linea ferroviaria Roma-Pescara e all'autostrada A24-A25: "La tratta ferroviaria che collega i due mari va fatta, tenendo conto ovviamente dei tempi di realizzazione. Stesso discorso per l'autostrada che collega il Lazio e l'Abruzzo che necessita di lavori importanti. Bisogna eliminare i colli di bottiglia, avere grande attenzione per i pendolari, per chi lavora, non solo per l'Alta velocità". Fondi del Pnrr, ci sono almeno 30 miliardi in ballo più i fondi nazionali: "Avere messo insieme le risorse del Pnrr e quelle nazionali è stato un po' azzardato, sarebbe stato meglio avere margini di manovra diversi, più flessibili. Di certo accelereremo tutti i processi autorizzativi, taglieremo i tempi ma una selezione sarà inevitabile", ha concluso Rixi. (Res)