Energia: Schieppati (Tap), siamo il secondo fornitore dell'Italia (2)

- Con la Russia che chiude i rubinetti, c'è una grande ricerca di fonti alternative: "Se a gennaio ci fossero, ad esempio, richieste fino a 2,5 miliardi di metri cubi di gas in più, noi potremo partire con l'investimento necessario per il potenziamento dell'infrastruttura una volta conclusa la verifica sulla sostenibilità economica. Con questo primo step, riusciremo a mettere a disposizione il 50 per cento di quei 2,5 miliardi di metri cubi entro il 2025 per poi completare la seconda tranche nel 2026. Per centrare l'obiettivo serve però anche il pieno coordinamento tra Tap e tutti gli operatori". "Man mano che si deciderà di procedere con il potenziamento del gasdotto, - aggiunge - occorrerà una perfetta sincronia tra la domanda di gas, la sua produzione e la realizzazione dell'autostrada che lo trasporterà". Quanto ai tempi del raddoppio: "Se si optasse per il livello massimo, la deadline è al 2027. Il raddoppio è coerente con il RepowerEu, che ha inserito il corridoio meridionale del gas tra le soluzioni per sostituire il gas russo, e con il protocollo d'intesa firmato a metà luglio dal governo azero e Gialla Commissione Europea Noi stiamo dialogando per l'intervento della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo: potrebbe finanziare una quota del 75 per cento dell'investimento complessivo (1,2-1,3 miliardi), che, nei nostri piani, dovrebbe arrivare dagli istituti finanziari", ha concluso Schieppati. (Res)