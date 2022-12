Sardegna: solo il 12 per cento dell'Isola viene visitata dai turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è una destinazione ancora inesplorata dal turismo o almeno lo è solo in piccola parte. Un turista su 8 visita poco più del 10 per cento dell’isola e solo il 20 per cento dei turisti decide di andare oltre e visitare il resto. Questo è quanto è emerso dal report Sardegna HoS Trend di Viaggio di Eager Analytics*, il tool di analisi di Eager Srl, l’azienda tecnologica sarda specializzata in analisi dei flussi turistici e presentata in occasione del primo incontro tra professionisti del settore, dedicato ai dati del turismo, il Networking Jam Session a Cagliari. Secondo i dati del 2022 rilevati da Eager dall’App turistica HoS, Heart of Sardinia, prima app turistica in Sardegna, l’81 per cento degli spostamenti turistici in Sardegna si concentrano su una superficie di 3.005 chilometri quadrati. Chilometri che “corrispondono al 12 per cento della superficie che viene regolarmente visitata per finalità turistiche, 24.090 km² circa - spiega Carlo Gaspa, ceo di Eager - ovvero quella in cui è posizionato un sito di interesse o un'attività economica legata al settore turistico, escludendo quindi spostamenti legati ad altre ragioni o dal motivo incerto”. (segue) (Rsc)