Sardegna: solo il 12 per cento dell'Isola viene visitata dai turisti (2)

- Una superficie che equivale, a quasi l'esatta estensione della Provincia di Oristano (2.990 chilometri quadrati) o due volte la Provincia del Medio Campidano (1.516 chilometri quadrati), province tra le meno battute. Un carico turistico che si concentra soprattutto nel nord est dell’Isola e sulle coste. Cresce la domanda turistica soprattutto in estate con il +26 per cento di variazione degli spostamenti rilevati da Eager Analytics rispetto al periodo estivo dell’anno precedente. Rimangono invariate le posizioni sul podio delle mete che registrano la maggiore affluenza di visitatori, con sorprese a sud dell’isola sulle destinazioni emergenti. Olbia, Cagliari e Alghero le destinazioni in testa, per quanto la prima presenta una fortissima stagionalità che si concentra quasi interamente nei mesi da Giugno ad Agosto con il 90 per cento delle richieste, la seconda e la terza, diversamente, raccolgono percentuali più consistenti spalmate di più tra i mesi primaverili e autunnali. Tra queste, Cagliari è tra le mete che è cresciuta di più in termini percentuali - soprattutto nei mesi di gennaio ed aprile - seguita da Stintino. (segue) (Rsc)