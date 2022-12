Sardegna: solo il 12 per cento dell'Isola viene visitata dai turisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella classifica delle destinazioni più gettonate seguono quindi Stintino, La Maddalena, Dorgali, Orosei, Arzachena, Baunei e Siniscola. Tra le mete emergenti in Sardegna, ovvero tra quelle che, nonostante non siano nella top 10, hanno dimostrato un interesse crescente dei viaggiatori nel 2022, rispetto al 2021, spiccano nella top 3 soprattutto le destinazioni a sud dell’isola: Villasimius (+19 per cento), Castiadas (+18 per cento) e Domus De Maria (+18 per cento). Seguono Muravera, Sant’Antioco e Pula. Tra le destinazioni interne che hanno registrato tassi di crescita più interessanti il Sardegna HoS Trend di Viaggio di Eager segnala Aritzo (+17,28 per cento), Seulo (+38,16 per cento) e Aggius (+46,3 per cento). In generale, continua il trend positivo dei viaggi rilevato per la Sardegna, con una crescita della domanda estiva del +26 per cento rispetto al 2021, generata soprattutto dai mesi estivi. (segue) (Rsc)