Sardegna: solo il 12 per cento dell'Isola viene visitata dai turisti (4)

- “Permangono alcuni trend che sono emersi durante il periodo della pandemia – conferma Gaspa - le persone si muovono di più nel contesto regionale e pianificano sotto data, con un aumento degli spostamenti dei residenti nel territorio del +17 per cento rispetto al 2021. Cresce l’interesse per i viaggi culturali con +15 per cento di accessi a siti culturali per singolo utente: Barumini, Tharros, Nora, Santa Cristina le top attrazioni dell’isola. Registrano percentuali consistenti di crescita sia le mete naturali e all’aria aperta, come ad esempio il Parco Regionale di Porto Conte, il Parco Nazionale dell’Asinara e l’isola di Tavolara che i luoghi della cultura “indoor”, tra cui il Museo Civico Giovanni Marongiu, Porto Flavia e il Compendio di Garibaldi. Alcuni dei luoghi che hanno adottato sistemi di prenotazione e gestione dei flussi controllati, registrano non solo un aumento della domanda, ma anche - a ricaduta - una crescita di tutta l’area circostante e migliore ridistribuzione dei flussi, come nel caso di Cala Goloritzè, dove la gestione controllata degli accessi e il sistema di prenotazione online ha consentito la crescita delle mete alternative consigliate come Cala Mariolu, Cala Sisine e Cala Biriala”. (Rsc)