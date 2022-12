Usa: il giornalista Bari Weiss ha pubblicato la seconda parte dei "Twitter Files" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 50 ex membri di varie agenzie d’intelligence Usa avevano affermato che le informazioni erano false ed erano state create dai russi per interferire nelle elezioni presidenziali, ma nel marzo scorso il “New Yirk Times” ha confermato che il computer e le informazioni che esso conteneva erano autentici, e che sono state ammesse come prove di un’indagine portata avanti dal dipartimento di Giustizia su Hunter Biden e sui suoi affari finanziari e fiscali. (Was)