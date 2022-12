Usa: imprenditore turco sanzionato per la vendita di petrolio iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver sanzionato l'imprenditore turco Sitki Ayan, accusato di aver facilitato la vendita di petrolio iraniano di contrabbando per conto delle forze armate di Tehran. Il quotidiano "The Hill" sottolinea che Ayan è un amico personale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'imprenditore sarebbe a capo di una rete turca responsabile di finanziare le forze Quds, un ramo del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran sanzionato dagli Stati Uniti nel 2007. Oltre all'imprenditore, gli Usa hanno sanzionato la sua rete di società e associati, incluso il figlio: tutti sono accusati di aver gestito un sistema di elusione delle sanzioni e "facilitato la vendita di petrolio iraniano per centinaia di milioni di dollari" in collaborazione con le forze armate iraniane e la milizia libanese Hezbollah. (Was)