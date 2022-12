Difesa: Italia, Giappone e Regno Unito annunciano il lancio del partenariato Gcap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi dei governi di Italia, Giappone e Regno Unito hanno annunciato tramite un comunicato congiunto il lancio del Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di nuova generazione entro il 2035. Attraverso il programma, i tre Paesi puntano a "sviluppare ulteriormente i nostri rapporti di lunga data in materia di difesa", ad accelerare "le nostre capacità militari avanzate e il nostro vantaggio tecnologico, approfondire la nostra cooperazione nel campo della difesa, la collaborazione scientifica e tecnologica, le catene di fornitura integrate e rafforzare ulteriormente la nostra base industriale della difesa". Il programma "produrrà benefici economici e industriali ad ampio raggio, sostenendo l'occupazione in Italia, in Giappone e nel Regno Unito. Attirerà investimenti in ricerca e sviluppo nella progettazione digitale e nei processi di produzione avanzati", e costruirà "una pietra miliare della sicurezza globale, della stabilità e della prosperità nei decenni a venire". (segue) (Git)