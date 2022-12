Corea del Nord: inviato Usa Kim esprime preoccupazione alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, ha espresso alla controparte cinese Liu Xiaoming le preoccupazioni per il "numero senza precedenti" di test di missili balistici effettuati dalla Corea del Nord quest'anno, e ha sottolineato la necessitò di dare piena attuazione alle sanzioni a carico di Pyongyang. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui durante l'incontro in videoconferenza i due funzionari hanno discusso "l'atteggiamento sem0re più destabilizzante e provocatorio" della Corea del Nord. (segue) (Was)