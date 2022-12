Giappone: sondaggio Tankan rileva calo fiducia imprese manifatturiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia delle aziende del settore manifatturiero del Giappone è calata negli ultimi tre mesi del 2022 per l'effetto sostenuto dell'inflazione e di un più fosco scenario economico globale. Lo anticipano gli economisti giapponesi, in vista della pubblicazione del sondaggio trimestrale "Tankan" pubblicato dalla banca centrale di quel Paese. La minor fiducia delle aziende è un segnale negativo per la terza economia globale, anche in vista delle contrattazioni salariali in programma la prossima primavera, su cui il governo contava per un aumento delle retribuzioni che compensi in parte il peso dell'inflazione sui bilanci delle famiglie. Secondo Takumi Tsunoda, economista dello Shinkin Central Bank Research Institute, "i profitti aziendali sono compressi dal rallentamento economico globale e dall'aumento dei costi delle materie prime, nonostante la spinta fornita dallo yen debole abbia aiutato le esportazioni e allentato i problemi di fornitura del settore dell'auto". (segue) (Git)