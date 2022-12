Usa: pronte nuove sanzioni a Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti imporranno oggi nuove sanzioni a funzionari e persone giuridiche di Russia e Cina. Lo hanno anticipato funzionari statunitensi citati dal quotidiano "Wall Street Journal". Le sanzioni verranno varate in parte in risposta alla fornitura alla Russia di droni di fabbricazione iraniana utilizzati nel conflitto in Ucraina. I provvedimenti colpiranno anche 170 entità cinesi accusate di attività di "pesca illegale" nel Pacifico: un segnale della preoccupazione di Washington per lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, e per il ricorso della Cina alle sue flotte di pescherecci come mezzo di influenza marittima e rivendicazione territoriale. La maggior parte delle sanzioni verrà imposta sulla base del Global Magnitsky Act, una legge del 2016 che autorizza il governo Usa a sanzionare funzionari governativi di Paesi terzi ritenuti responsabili di violazioni dei diritti umani. (Was)