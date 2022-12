Migranti: Johansson, sotto presidenza svedese testo legislativo su responsabilità e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetterà alla presidenza svedese del Consiglio europeo riuscire a tradurre in un testo legislativo l'approvazione politica raggiunta sui criteri di responsabilità e solidarietà relativi al tema della migrazione. Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Giustizia e Affari interni di Bruxelles. "Sappiamo che si tratta di una questione di solidarietà e di responsabilità. La presidenza francese ha compiuto un passo importante con il meccanismo di solidarietà volontaria che ora non è in corso di attuazione", ha detto. "Adesso, la presidenza ceca ha fatto un passo avanti per ottenere un'approvazione politica del principio", ha aggiunto Johansson. "Il prossimo passo, da parte della presidenza svedese, sarà quello di tradurre questo principio in un testo legislativo", ha concluso. (Beb)