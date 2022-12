© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, startup e innovazione, Paolo Orneli, l’assessore regionale al Lavoro e nuovi diritti, Claudio Di Berardino e Massimo Maccioni, direttore generale di Artigiancassa presentano "Diamo credito ai tuoi progetti - Presentazione dei nuovi strumenti per l’accesso al credito delle Mpmi”. Sala Tevere, sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212, Roma (ore 12)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa al convegno "Diamo credito ai tuoi progetti" sulle misure per l'accesso al credito. Sala Tevere, sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212, Roma (ore 12)VARIE- La scrittrice iraniana Azar Nafisi sarà presente in libreria per incontrare lettrici e lettori e portare la sua eccezionale testimonianza riguardo la condizione della donna nel mondo islamico e non solo, e condividere il suo sguardo attraverso la lettura su quel bene inalienabile che è il diritto all’immaginazione. Dialoga con la scrittrice Edoardo Rialti. Libreria Nuova Europa i Granai, via Mario Rigamonti 100, Roma (ore 18)(Rer)