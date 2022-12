Iran: Pd, attacco del ministero degli Esteri di Teheran contro Picierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo iraniano attacca in un comunicato la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, che ha denunciato pubblicamente sentenza ed esecuzione a morte di Mohsen Shekari. “Siamo al tuo fianco, Pina!”, si legge in un tweet del Partito democratico che fa riferimento a una nota pubblicata dal ministero degli Esteri di Teheran in cui sono taggate oltre a Picierno, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, e i ministeri degli Esteri di Francia e Austria. “Nel contrastare le rivolte, l’Iran ha mostrato la massima moderazione e, a differenza di molti regimi occidentali che diffamano e reprimono violentemente anche i manifestanti pacifici, ha impiegato metodi antisommossa proporzionati e standard”, si legge nel tweet del ministero degli Esteri iraniano. “Lo stesso vale per il processo giudiziario: moderazione e proporzionalità. Tuttavia, la sicurezza pubblica è una linea rossa. L'assalto armato e il vandalismo non sono tollerabili, nemmeno per i regimi occidentali che hanno trovato l'opportunità di tenere conferenze ipocrite sull’Iran. Invece di smascherare la sua falsità con dichiarazioni politicizzate, l'Occidente deve smetterla di ospitare, sostenere e incoraggiare i terroristi”, si legge nella nota. (Res)