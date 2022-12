Usa: il giornalista Bari Weiss ha pubblicato la seconda parte dei "Twitter Files"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bari Weiss, ex giornalista del "New York Times", ha pubblicato ieri la seconda parte della documentazione nota come "Twitter Files", da cui emergerebbe l'entità dell'influenza esercitata da politica e istituzioni su quel social media. Weiss ha condiviso immagini di account che la vecchia dirigenza del social media avrebbe posto in "liste nere" occulte sulla base del loro orientamento politico. Le fotografie pubblicate da Weiss mostrano un presunto sistema interno utilizzato dai dipendenti di Twitter per "oscurare" profili e per segnalarne i contenuti come inappropriati o menzogneri: di questo sistema sarebbero caduti vittime account di orientamento conservatore come "Libs of TikTok" e persino professionisti dell'ambito medico contrari ai lockdown e alle politiche ufficiali adottate dall'amministrazione Joe Biden per contenere la pandemia di Covid-19, come il professore della Stanford University Jay Bhattacharya. Alcuni account sarebbero stati tacitamente esclusi dalla "lista dei trend" di Twitter, e altri dal motore di ricerca interna della piattaforma, limitandone così significativamente la visibilità. Le ultime rivelazioni includono anche messaggi interni di Yoel Roth, ex responsabile della "sicurezza e integrità" di Twitter, in cui l'ex dirigente del social media sembra chiedere l'attuazione di misure di deamplificazione e riduzione della visibilità per account che non avevano ufficialmente violato la policy della piattaforma. La pubblicazione della seconda parte dei "Twitter Files" è giunta più tardi di quanto inizialmente annunciato dallo stesso Musk: nei giorni scorsi, quest'ultimo ha infatti licenziato il responsabile legale di Twitter ed ex responsabile legale del Federal Bureau of Investigation (Fbi), James Baker, accusandolo di aver censurato di propria iniziativa parte dei documenti, per celare il ruolo diretto dell'agenzia federale nell'insabbiamento dello scandalo riguardante il computer portatile del figlio del presidente Usa, Hunter Biden. (segue) (Was)