Usa: commissione 6 gennaio valuta accuse penali contro quattro persone oltre Trump

- La commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 sta valutando accuse penali nei confronti di almeno quattro persone, oltre all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che si tratterebbe di Mark Meadows, ex capo di gabinetto di Trump; Rudy Giuliani, ex sindaco di New York; e di John Eastman e Jeffrey Clark, che all’epoca dei fatti erano consiglieri dell’ex presidente. Secondo le fonti, la commissione della Camera dei rappresentanti non avrebbe ancora preso una decisione finale su chi accusare, né sui possibili capi di imputazione. Il deputato democratico Bennie Thompson, presidente della commissione, ha detto giovedì 8 dicembre che si riunirà domenica con gli altri componenti per raggiungere una decisione definitiva. (Was)