Usa: governo fa causa per bloccare acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft

- La commissione federale degli Stati Uniti per il commercio (Ftc) ha avviato una causa legale per bloccare l’acquisizione della società statunitense Activision Blizzard da parte di Microsoft, affermando che l’operazione da 69 miliardi di dollari avrebbe un impatto negativo sulla concorrenza nel settore della produzione di videogiochi. L’azione legale è stata annunciata lo stesso giorno in cui ha preso il via a San Josè, in California, un processo ai danni di Meta, azienda proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, avviato sempre dalla Ftc per bloccare l’acquisizione di Within, una società tecnologica specializzata nella produzione di dispositivi per la realtà virtuale. La decisione di fare causa a Microsoft è stata approvata grazie al voto favorevole dei democratici, che contano tre membri sui quattro totali che compongono la commissione. La repubblicana Christine Wilson si è opposta alla proposta. Il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha dichiarato in una nota di voler contestare la decisione, affermando che “sin dal primo giorno di attività, la società ha prestato la massima attenzione al rispetto delle dinamiche concorrenziali”. (Was)