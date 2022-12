Difesa: sottosegretario Usa incontra futuro capo di Stato maggiore israeliano, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Usa per la politica in materia di difesa, Colin Kahl, ha incontrato il prossimo capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Herzi Halevi, che entrerà ufficialmente in carico a gennaio del prossimo anno. Il colloquio, si legge in una nota del Pentagono, è stato organizzato per ribadire la partnership tra i due Paesi e il sostegno di Washington alla difesa di Israele. Particolare attenzione è stata dedicata alla minaccia dell’Iran alla sicurezza regionale, e alle opportunità per rafforzare la collaborazione tra le rispettive Forze armate. Il sottosegretario Usa ha anche fatto le sue condoglianze per i recenti attentati a Gerusalemme, ribadendo che gli Stati Uniti “riconoscono il diritto di Israele a difendersi, e l’importanza di stabilizzare la situazione in Cisgiordania”. (Was)