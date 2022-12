Belgio: imam marocchino Iquioussen è figura indesiderata nel territorio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio considera l'imam marocchino Iquioussen come persona indesiderata sul "territorio europeo". Lo ha detto il sostituto procurato di Mons, Francois Demoulin Iquioussen é stato arrestato in Belgio nei mesi scorsi, dopo essere fuggito dalla Francia, dove è nato senza mai prendere la cittadinanza. L'imam è oggetto di una procedura di espulsione decisa a causa delle sue posizioni giudicate antisemite e omofobe. "La sua richiesta di rimessa in libertá è stata respinta. Resta quindi detenuto nel carcere di Vottem", ha detto Demoulins. (Frp)