Natale: a Roma accesi albero piazza Venezia e luminarie, per sostenibilità e pace (2)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Bastano gesti semplici per fare la differenza”, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri. “È il messaggio – ha spiegato Gualtieri - che intendiamo lanciare anche per queste Festività: il tradizionale albero di Natale di piazza Venezia è per la prima volta alimentato da pannelli fotovoltaici. Che permettono un risparmio energetico fino a 27 kilowattora al giorno e una riduzione delle emissioni di Co2 di oltre 17 chili al giorno. Una scelta forte – ha sottolineato il sindaco - innovativa che non è solo simbolica ma che vuole rappresentare l'impegno di Roma nel promuovere con forza una cultura della sostenibilità, anche tenendo conto del delicato momento storico internazionale legato alla guerra in Ucraina e al protrarsi di una pesante crisi energetica. Rispetto dell'ambiente, risparmio energetico, pace: celebriamo questo Natale illuminando la piazza e la via più importante della città con un messaggio di fiducia e speranza verso un futuro sostenibile e solidale”, ha concluso Gualtieri. (segue) (Rer)