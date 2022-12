Ue: Consiglio adotta direttiva per rafforzare entità critiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura comprende una serie di azioni mirate che riguardano settori chiave come l'energia, le infrastrutture digitali, i trasporti e lo spazio e copre tre aree prioritarie: preparazione, risposta e cooperazione internazionale. Invita gli Stati membri ad aggiornare le loro valutazioni del rischio per riflettere le minacce attuali e li incoraggia a condurre stress test sulle entità che gestiscono le infrastrutture critiche, con il settore energetico come priorità. Inoltre, il documento approvato invita gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con la Commissione, un piano per una risposta coordinata alle interruzioni delle infrastrutture critiche con una significativa rilevanza transfrontaliera. L'Ue sosterrà i Paesi partner nel migliorare la loro resilienza e rafforzerà la cooperazione con la Nato in questo settore. (Beb)