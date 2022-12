Schengen: ministro ceco Rakusan, dispiaciuto per mancata adesione di Romania e Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è molta soddisfazione per l'ingresso nell'area Schengen della Croazia, ma anche molto dispiacere per Bulgaria e Romania. Lo ha detto il ministro dell'Interno ceco, Vit Rakusan, nella conferenza finale del Consiglio Giustizia e Affari interni a Bruxelles. Questa è una grande giornata per i cittadini croati. L'allargamento dell'area Schengen è sempre stata una priorità su cui la presidenza si è impegnata molto", ha detto. "Mi dispiace molto per il risultato di Bulgaria e Romania. Secondo la presidenza ceca, quello che si è verificato al Consiglio è infelice", ha aggiunto. "Apprezzo tutti gli sforzi fatti da Romania e Bulgaria", ha proseguito Rakusan, "Paesi che hanno avuto controlli ulteriori e hanno rispettato tutti i requisiti. Ci dispiace davvero tanto per il risultato finale. Speriamo che presto possano raggiungere questo successo anche loro", ha proseguito il ministro ceco. "Cercheremo di aiutarli fino all'ultimo giorno della presidenza e anche nei prossimi mesi, ci sembra un nostro dovere", ha concluso Rakusan. (Beb)