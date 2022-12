Ue: Johansson, passi avanti sul Patto immigrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora siamo nella posizione di avviare in negoziati informali fra Commissione, Consiglio e Parlamento Ue (trilogo), su tre dossier legislativi dei circa 10 che abbiamo nell'intero pacchetto sulla migrazione e l'asilo, e credo che questo sia un risultato eccellente": lo ha detto la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso della conferenza finale del Consiglio Giustizia e Affari interni a Bruxelles. "Oggi avete anche raggiunto l'approvazione politica sul delicatissimo equilibrio tra solidarietà e responsabilità, e la presidenza svedese continuerà ora a tradurlo in testo legislativo", ha detto. "Anche questo è un passo molto importante per riuscire a far adottare l'intero patto durante questo mandato", ha aggiunto Johansson riferendosi al ministro dell'Interno ceco Vit Rakusan, rappresentante della presidenza ceca al Consiglio odierno. "Lo avete fatto mentre in Europa c'è una guerra in corso e la più grande crisi di rifugiati mai vista dalla seconda guerra mondiale, riuscendo a gestire anche tutto questo", ha concluso. (Beb)