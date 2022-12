Usa-Sudafrica: Blinken sente omologo in vista del summit con i leader africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri sudafricano, Naledi Pandor, in vista del summit dei leader Usa-Africa che si terrà a Washington dal 13 al 15 dicembre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso l’agenda del ministro per la sua visita nella capitale Usa, e le opportunità per una rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. (Was)