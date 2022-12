Lombardia: Palmeri (Lista Moratti), clima cambiato, partita è aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggiamo di questo sondaggio riservato in cui l'uscente Attilio Fontana e la sfidante Letizia Moratti risultano di fatto appaiati e si giocano la vittoria, per via di una situazione 'complessa e fluida' creatasi in Lombardia. Prendiamo questo dato per quello che è, senza illusioni o esaltazioni, come abbiamo fatto quando abbiamo letto in questi giorni altri sondaggi prodotti per terzi, In ogni caso il dato che è emerge è quello di un clima cambiato, di una partita aperta, del bis di Fontana che qualcuno pensava di poter imporre perché non c'era alternativa non essendo la Sinistra in grado di metterla in campo e che invece è sempre più in discussione, di una campagna elettorale che qualcuno pensava quasi di potersi permettere di non fare, di grandi fratture nei principali partiti tradizionali alcune delle quali prodotte proprio dalla candidatura della Moratti che in diversi vogliono sostenere anche andando contro le indicazioni del proprio partito". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Manfredi Palmeri, capolista della Lista Moratti. "La candidatura di Letizia Moratti ha già prodotto effetti nel sistema lombardo che pareva bloccato da schemi romani e altri ne potrà produrre. Tra gli obiettivi, oltre che aggregare il voto di opinione, c'è anche quello di portare al voto chi alle politiche è stato a casa deluso dai partiti e dal sistema elettorale. Il progetto di Letizia Moratti è il solo unicamente concentrato sulla Lombardia e aperto a ricevere consensi provenienti da diverse aree politiche" ha concluso Manfredi Palmeri. (Com)