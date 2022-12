Diritti: per giornata internazionale film documentario "Rumore-human vibes"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciata l'uscita del film documentario, attualmente in lavorazione, “Rumore-human vibes”, scritto e diretto dalla regista napoletana Simona Cocozza, e prodotto da Amnesty International Italia, Flicktales, Giallomare Film. È quanto si legge in una nota. Il 10 dicembre - prosegue la nota - in occasione della Giornata internazionale dei Diritti umani, ne viene proiettato un breve estratto in anteprima durante l'evento “La Protesta, la Musica, i Diritti”, organizzato da Amnesty International Italia presso il museo Maxxi di Roma. L'opera, che avrà la durata di un'ora, si propone di affrontare la relazione tra musica e diritti umani, in particolare attraverso le canzoni italiane di artisti e cantautori quali Ivano Fossati, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Paola Turci, Daniele Silvestri, Modena City Ramblers, Nada, Negramaro, Roy Paci, Simone Cristicchi, Mannarino, Brunori Sas, Frankie Hi-Nrg mc. A tutti loro - spiega la nota - negli ultimi 20 anni, è stato attribuito il premio Amnesty, il riconoscimento che "Voci per la Libertà" e Amnesty International Italia conferiscono ad un protagonista della musica italiana, che abbia cantato un tema legato ai diritti umani. La première mondiale del documentario avrà luogo al Bif&st - Bari International Film&Tv Festival, a marzo 2023. (segue) (Com)