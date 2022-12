Spagna: due decessi a causa di infezioni respiratorie causate da streptococco A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte a seguito di infezioni respiratorie da batteri dello streptococco A in Spagna. Le autorità sanitarie iberiche hanno annunciato uno studio in vista di un possibile aumento dei casi gravi dopo quelli osservati di recente in Francia e nel Regno Unito. Secondo l'autorità sanitaria della regione di Madrid, le due persone sono decedute il 2 dicembre e il 25 ottobre dopo infezioni da streptococchi A, batteri in particolare all'origine della scarlattina, una malattia infantile benigna. Secondo diversi media spagnoli, le due persone decedute sono bambini, ma al momento non risultano conferme ufficiali in merito. Un totale di 16 casi sono stati rilevati nella regione della capitale, che "sta studiando, dal 5 dicembre, se la frequenza della malattia invasiva da streptococco A (meningite, shock settico o polmonite) sia attualmente superiore a quella rilevata prima della pandemia di Covid-19 , a seguito dell'allerta sanitaria emessa dal Regno Unito", si legge in una nota. Gli streptococchi A possono causare infezioni lievi o fatali, specialmente quando raggiungono il flusso sanguigno, malattie come tonsillite, impetigine (infezione della pelle) e scarlattina. (Spm)