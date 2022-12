Nato: Blinken, fiducioso su loro ingresso formale nell'Alleanza presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken si è detto fiducioso che la Svezia e la Finlandia saranno presto accolte formalmente all’interno della Nato. “Finlanda e Svezia sono pronte a essere alleati della Nato, rafforzerebbero la nostra alleanza non sono con le loro capacità militari ma anche con i loro valori”, ha detto Blinken parlando in conferenza stampa con gli omologhi di Svezia e Finlandia a Washington. “Sono fiducioso che la Nato le accoglierà presto in modo formale”.(Was)