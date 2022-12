© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestato un uomo di 55 anni, su mandato europeo, per reati contro il patrimonio in un hotel di via Volturno, a Roma. Il fatto è avvenuto lo scorso sei dicembre, intorno alle ore 23. Secondo quanto si apprende, gli agenti della Polizia avrebbero rintracciato il 55enne, serbo, a seguito di una segnalazione sul portale alloggiati. (Rer)