Ue: Consiglio adotta direttiva per rafforzare entità critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Ue ha adottato oggi una direttiva e una raccomandazione che mirano a ridurre le vulnerabilità e a rafforzare la resilienza dei soggetti critici, quelli che forniscono servizi essenziali fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, delle attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica e dell'ambiente. "Negli ultimi mesi siamo stati soggetti ad attacchi ibridi e alle conseguenze del cambiamento climatico, e le sfide che dobbiamo affrontare sono destinate a crescere. La preparazione e la resilienza sono uno sforzo comune, dobbiamo assicurarci che le nostre società e l'industria siano pronte a far fronte a eventuali interruzioni della nostra sicurezza e delle nostre economie e che, in caso di catastrofe, siamo in grado di rispondere. La direttiva adottata oggi è un passo importante verso questo obiettivo", ha detto Vit Rakusan, ministro dell'Interno ceco. La direttiva adottata riguarda entità critiche in diversi settori, come energia, trasporti, sanità, acqua potabile, acque reflue e spazio. Alcune disposizioni della direttiva riguarderanno anche determinate amministrazioni pubbliche centrali. (segue) (Beb)