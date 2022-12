Ue: Consiglio adotta direttiva per rafforzare entità critiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la direttiva approvata, gli Stati membri dovranno disporre di una strategia nazionale per migliorare la resilienza dei soggetti critici, effettuare una valutazione dei rischi almeno ogni quattro anni e individuare i soggetti critici che forniscono servizi essenziali. Secondo la direttiva, un'entità critica è considerata di particolare rilevanza europea se fornisce un servizio essenziale a sei o più Stati membri. In questo caso, i Paesi Ue possono chiedere alla Commissione di organizzare una missione consultiva o la Commissione stessa può proporre, con l'accordo dello Stato membro interessato, di valutare le misure che il soggetto in questione ha messo in atto per soddisfare gli obblighi derivanti dalla direttiva. Per rispondere ai recenti atti di sabotaggio contro il gasdotto Nord Stream, invece, la raccomandazione adottata dal Consiglio si concentra sul rafforzamento della resilienza delle infrastrutture critiche. (segue) (Beb)