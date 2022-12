Schengen: Johansson, delusione per mancato accesso Romania a Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentirei se non dicessi che oggi provo delusione, insieme a tutti i cittadini di Romania e Bulgaria": lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso della conferenza finale del Consiglio Giustizia e Affari interni a Bruxelles. "Mi aspettavo di raggiungere almeno una tabella di marcia chiara su questo punto" nel corso del Consiglio odierno, ha detto. "Posso sentire la delusione dei cittadini in Romania e Bulgaria, tenendo almeno conto di tutto quello che hanno fatto e stanno ancora facendo per sostenere gli ucraini in fuga dalla guerra, proteggendo i confini, proteggendo i nostri valori e soddisfacendo tutti i requisiti necessari", ha aggiunto Johansson. "Meritano di far parte di Schengen e aspettiamo che diventiate membri a pieno titolo di Schengen", ha dichiarato. La commissaria Ue ha poi affermato che l'Europa continuerà a lavorare in questo senso. "Non mi arrenderò. Perché si tratta di unità, di tenere insieme l'Unione europea e di avere condizioni eque per tutti gli Stati membri e per tutti i cittadini dell'Unione europea, quando si soddisfano i criteri. Anche voi dovreste essere in grado di entrare", ha concluso la commissaria Ue. (Beb)