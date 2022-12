Usa: Biden, legge su matrimoni gay attenua incertezza causata da Corte suprema in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso degli Stati Uniti ha fatto “un fondamentale passo in avanti” per proteggere il diritto dei cittadini a sposare la persona che amano, approvando il disegno di legge per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden. “In questo modo riusciremo finalmente a dare un po’ di pace a milioni di coppie Lgbtqi in tutto il Paese, dopo l’incertezza causata la scorsa estate dalla Corte suprema, che ha abolito il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973”, ha detto, ringraziando i democratici e i repubblicani al Congresso per avere collaborato per approvare la legge. (Was)