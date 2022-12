Natale: acceso albero di Piazza Venezia, festività ispirate a pace e risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Festività 2022 ispirate alla pace e al risparmio energetico nell'iniziativa di Roma Capitale, Gruppo Acea e Fao presentate oggi a piazza Venezia dal Sindaco Roberto Gualtieri insieme all'Ad di Acea, Fabrizio Palermo, al Direttore Generale della Fao, Qu Dongyu e al Vice Direttore Generale della Fao, Maurizio Martina in occasione dell'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie di via del Corso. Le luminarie di via del Corso, quest'anno, sono dedicate proprio al tema universale della pace mentre l'albero di piazza Venezia per la prima volta è alimentato da un impianto fotovoltaico installato nella piazza che permette di ridurre il consumo energetico dell'illuminazione in un momento storico caratterizzato dalla necessità di adottare comportamenti virtuosi nell'utilizzo della risorsa. Entrambe le iniziative sono inserite nel progetto "Accendiamo la Sostenibilità, Roma by Light" curato da Acea. Dopo la breve presentazione, insieme ai bambini del coro delle voci bianche del Teatro dell'Opera, è stato acceso l'albero in piazza Venezia, la cui illuminazione è alimentata dall'impianto fotovoltaico da 16 kilowatt picco, con accumulo di energia attraverso batterie agli ioni di litio da 25 kilowattora. Il sistema, fornito da Acea, progettato e installato dalla società Comal, consente un risparmio energetico atteso di 27 kilowattora giornaliero. L'impianto fotovoltaico, oltre ad alimentare l'illuminazione dell'albero di Natale attraverso le batterie, fornirà l'eventuale energia eccedente direttamente alla rete di distribuzione. Il sistema permette una riduzione delle emissioni di Co2 di 17,55 chili/giorno che per tutta la durata dell'illuminazione dell'albero equivalgono a 526 chili di Co2. (segue) (Rer)