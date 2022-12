Natale: acceso albero di Piazza Venezia, festività ispirate a pace e risparmio energetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre oggi sono state accese anche le luminarie di via del Corso, curate da Acea sul progetto creativo e realizzativo della società Medaarch, quest'anno dedicate alla pace e al dialogo. Lungo via del Corso, i fili di luci creano l'effetto di un cielo stellato, aperto e chiuso da due quadri artistici sulla pace, posti a piazza Venezia e piazza del Popolo. Le opere, che ritraggono una colomba che dona la lettera "A" alla parola "Peace" per completarla, si ispirano ad un manifesto realizzato dall'artista Armando Milani nel 2002, per le Nazioni Unite. Il tema della pace e del dialogo è poi rafforzato da sei frasi con un messaggio di pace che intervallano i 1.400 metri di luminarie. Il progetto comprende, come sempre, anche l'installazione di un albero di Natale per ognuno degli altri quattordici municipi di Roma. Tutte le installazioni, come nell'edizione 2021, sono state realizzate in alluminio, con luci led. Gli alberi sono illuminati utilizzando fasci di fibra ottica luminosa per creare addobbi avvolgenti e con luminosità diffusa. (segue) (Rer)