- La prima condanna a morte di un manifestante in Iran dall'inizio delle proteste è un punto di non ritorno. Lo scrive su Twitter il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Italia e il suo governo esprimono forte condanna. Continueremo in ogni sede, con le nostre pressioni diplomatiche, a difendere la libertà e i diritti umani violati da Teheran", ha scritto Tajani.(Res)