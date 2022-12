Iran: Meloni, governo indignato per condanna a morte Moshen Shekar, repressione inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo italiano è indignato di fronte alla condanna a morte di Moshen Shekari, giovane che si era unito alle manifestazioni per la libertà in Iran. Questa inaccettabile repressione da parte delle autorità iraniane non può lasciare indifferente la comunità internazionale, e non potrà fermare la richiesta di vita e libertà che viene dalle donne e dai giovani iraniani". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota. (Rin)