Governo: Mantovano, solidarietà e sussidiarietà principi che muovo azione Meloni

- "Solidarietà e sussidiarietà sono i principi che muovono l'azione del governo presieduto da Giorgia Meloni e che animano i provvedimenti assunti finora, a cominciare dalla legge di bilancio". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo al 50esimo anniversario del Movimento Cristiano Lavoratori in corso all'Ergife di Roma. "Tra i segnali più significativi - ha spiegato - c'è sicuramente quello che riguarda il luogo nel quale solidarietà e sussidiarietà si incrociano: la famiglia. Nei giorni scorsi il quotidiano 'Il Sole24Ore' ha quantificato l’entità della manovra per la famiglia in circa 4 miliardi di euro. Si può fare di più, soprattutto per invertire la rotta del declino demografico? Certamente, ma queste misure segnano la direzione di marcia di questo esecutivo - ha sottolineato Mantovano - Questa manovra non corrisponde, infatti, alla completa attuazione del programma di governo ma è l’avvio della sua applicazione in una prospettiva di legislatura". (segue) (Rin)