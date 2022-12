Sicurezza: europarlamentare Glucksmann, reti polizia cinesi clandestine pratiche quasi mafiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sovranità europea non può essere calpestata: la presenza di reti di polizia cinese clandestine sul territorio europeo è profondamente inaccettabile. Lo ha detto il presidente della commissione Ingerenze del Parlamento europeo (Inge), Raphael Glucksmann, intervenendo nel corso di un audizione in cui Laura Harth, Campaign Director dell'Ong Safeguard Defenders, è stata invitata all'Europarlamento per discutere sulle reti di polizia cinese clandestina in Europa. "Il governo cinese ha installato illegalmente decine di stazioni di polizia sul nostro territorio. Gli indirizzi di queste postazioni illegali corrispondono ad agenzie immobiliari o negozi", ha detto Gluksmann. "Queste operazioni coperte non mirano solo a controllare e molestare i cittadini cinesi che vivono all'estero, ma anche a costringere molti di loro, si parla di oltre 200 mila persone, a tornare in Cina per affrontare le accuse legali", a aggiunto. Secondo il presidente della Commissione Inge, i servizi cinesi non esitano a fare pressione sui membri della famiglia, compresi i bambini, affinché rimangano in Cina. "Queste persone sono quindi ostaggi", ha dichiarato, aggiungendo che "le pratiche descritte non rispettano alcuna procedura legale e sono vicine alla politica mafiosa". Il messaggio inviato dal regime di Pechino è estremamente chiaro, ha proseguito Glucksmann, "non siete al sicuro da nessuna parte, nemmeno nel cuore delle capitali europee". "Dobbiamo reagire", ha concluso, "e dimostrare che la nostra sovranità non può essere calpestata". (Beb)