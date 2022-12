Egitto-Cina: incontro fra presidenti a Riad, focus su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato oggi l'omologo cinese, Xi Jinping, in Arabia Saudita, in vista del vertice arabo-cinese. Lo ha detto il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in un comunicato stampa. Al Sisi "si è congratulato con il presidente Xi Jinping per la sua recente rielezione a segretario generale del Partito comunista cinese per un terzo mandato, esprimendo fiducia che la Cina continuerà ad avanzare sulla strada dello sviluppo sotto la sua guida", ha affermato Radi. Al Sisi ha espresso l'aspirazione dell'Egitto per un lavoro congiunto con Xi nel prossimo periodo per migliorare le relazioni tra le due parti. Al Sisi ha affermato la volontà dell'Egitto di sviluppare una cooperazione congiunta a vari livelli, sia nel quadro arabo collettivo, sia nel quadro bilaterale attraverso il "partenariato strategico globale" che unisce i due Paesi. Da parte sua, ha aggiunto Radi, il presidente cinese si è congratulato con Al Sisi per l'organizzazione ad alto livello del vertice mondiale sul clima Cop 27 a Sharm el Sheikh e per il grande successo ottenuto. Il presidente cinese ha espresso la volontà di espandere e diversificare i vari quadri di cooperazione e di sostenere l'Egitto nell'attuale processo di sviluppo, secondo Radi. (segue) (Cae)