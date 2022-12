Egitto-Cina: incontro fra presidenti a Riad, focus su economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha opportunità promettenti per gli investimenti e per le aziende cinesi, e ci sono grandi opportunità per migliorare gli scambi commerciali e la cooperazione economica tra i due Paesi, secondo Rady. Infine, Al Sisi ha sottolineato l'integrazione dell'iniziativa cinese sulla nuova via della seta con gli sforzi di sviluppo dell'Egitto, in particolare quelli relativi allo sviluppo dell'asse del Canale di Suez, e lo sviluppo delle infrastrutture del Paese, in particolare nei settori delle strade, dei porti e dell'energia. Durante il colloquio, Al Sisi ha chiesto di aumentare i flussi turistici cinesi in Egitto e di incoraggiare le aziende cinesi a massimizzare i loro investimenti nel Paese, in particolare nella produzione congiunta e nel trasferimento di tecnologia cinese. Le parti hanno discusso anche degli sviluppi in Medio Oriente, soprattutto alla luce delle sfide che la regione deve affrontare. In questo contesto, il presidente cinese ha apprezzato "il ruolo pionieristico dell'Egitto nel mantenere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione, in particolare attraverso la lotta al terrorismo e all'ideologia estremista, o attraverso efficaci sforzi egiziani per raggiungere una soluzione politica di varie crisi regionali", ha concluso Radi. (Cae)