Lombardia: Fontana, quasi 3.500 persone al belvedere del palazzo della Regione

- “Oggi, addirittura meglio che a Sant’Ambrogio. Siamo riusciti a portare quasi 3.500 persone sul tetto della Lombardia al belvedere del 39esimo piano del palazzo della Regione. Ringrazio tutto il personale che si è dedicato alla gestione dell’iniziativa e colgo con piacere la grande soddisfazione espressa da tutti coloro che hanno potuto ammirare dall’alto Milano e la Lombardia”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta il nuovo afflusso di visitatori a Palazzo Lombardia nell’ambito delle iniziative promosse per Natale dalla Regione. Intanto, è stata prorogata fino a domenica 18 dicembre l’iniziativa del ‘Giocattolo sospeso’ con la possibilità di donare (all’ingresso N1 di piazza Città di Lombardia) un giocattolo in modo tale da consentire a tutti i bambini di ricevere un dono per Natale. (Com)