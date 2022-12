Bulgaria-Grecia: presidente Sakellaropoulou, ottimo livello relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto del diritto internazionale è un caposaldo della politica estera della Grecia. Lo ha detto la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, durante la conferenza stampa congiunta a Sofia con l’omologo bulgaro, Rumen Radev. Come ha affermato la presidente, "non vediamo l'ora di rafforzare le nostre relazioni con Paesi che la pensano allo stesso modo per contrastare pratiche minacciose e criminali che minano la sicurezza e la stabilità". Sakellaropoulou ha sottolineato che la sua visita a Sofia conferma l'ottimo livello delle relazioni bilaterali, che riflette gli importanti legami storici, politici e culturali, nonché l'amicizia che lega i due popoli. "La nostra cooperazione ha basi solide e si basa, tra l'altro, sulla nostra visione comune per un futuro di sicurezza, pace e prosperità, sia per i nostri Paesi che per l'intera regione. In quanto vicini, partner dell'Unione europea e alleati della Nato, Grecia e Bulgaria sono un pilastro della stabilità nell'Europa sud-orientale", ha detto Sakellaropoulou. (Gra)